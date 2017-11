November is de springmaand voor CSC’45 Heerenveen!

HEERENVEEN: November is synoniem voor groepsspringen voor CSC’45 Heerenveen. In elk weekend vinden er één of meerdere groepsspringwedstrijden plaats en CSC’45 is op alle wedstrijden aanwezig. Met in totaal maar liefst 9 teams op zowel district- als landelijk niveau gaan de turnsters van CSC’45 laten zien wat ze allemaal in huis hebben! Groepsspringen is een onderdeel van de turnsport en het bijzondere aan deze turntak is het hoge tempo, het in teamverband turnen, de vereiste precisie en uiteraard de verrassende sprongen die getoond worden.

Het springseizoen gaat traditioneel van start met de groepsspringwedstrijd in Sportstad te Heerenveen. Deze wedstrijd wordt op 4 november a.s. door CSC’45 georganiseerd en mag elk jaar weer een heus springfestijn genoemd worden. Tijdens deze landelijke plaatsingswedstrijd wordt op het hoogste niveau gesprongen en is een feest om te zien!

Gelijktijdig staat er in Nieuwehorne een plaatsingswedstrijd voor het Fries Kampioenschap op het programma voor de springsters op D en E-niveau.

Op 11 november a.s. reizen we voor de landelijke plaatsingswedstrijd af naar Nunspeet waar CSC’45 op zowel B- als A-niveau in actie komt. Op 18 november a.s. vindt het Fries Kampioenschap voor de D- en E-springsters plaats in Nieuwehorne met aansluitend een try-out voor micro-teams op diverse niveaus.

Een primeur en zoals de naam al zegt wordt er in kleinere teams gesprongen. Op 25 november a.s. sluiten we de springmaand november af met het Frieskampioenschap in Surhuisterveen voor de niveaus A, B en C. Op de site van KNGU-Noord en KNGU Landelijk staat precies vermeld welke wedstrijden wanneer plaatsvinden, dus wil je het groepsspringen eens van dichtbij beleven, dan krijg je deze maand volop de kans om te genieten van deze prachtige sport.