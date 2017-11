WoonFriesland rondt woningverbetering Wolvega af

WOLVEGA: In totaal zijn ruim 160 huizen vernieuwd

Deze week levert WoonFriesland in Wolvega de laatste van ruim 160 woningen op die het afgelopen jaar zijn vernieuwd. De afgelopen maanden zijn ruim honderd woningen verspreid in Wolvega aangepakt. De huizen zijn voorzien van een nieuwe badkamer en isolatie en krijgen zonnepanelen. Daarnaast zijn de huizen in de Breuningslaan ook aan de buitenkant geschilderd in moderne kleuren.



In totaal zijn ruim 160 voornamelijk eengezinswoningen in veertien verschillende straten onder handen genomen. Allen zijn voorzien van een nieuwe badkamer en toilet, isolatie en aangepaste meterkasten. Ook is regulier onderhoud gepleegd aan onder andere kozijnen, voeg- en metselwerk en dakbedekkingen. De werkzaamheden zijn in februari gestart en nu afgerond.

Duurzame energie

WoonFriesland investeert in duurzame energie voor al haar woningen, ook in Wolvega. Een goede balans tussen duurzaamheid, energiezuinigheid en betaalbare kwaliteit voor onze huurders is hierbij het uitgangspunt. Daarom worden de woningen voorzien van zonnepanelen en hebben ze al isolatieglas (HR++) gekregen. Met het plaatsen van zonnepanelen draagt WoonFriesland bij aan een beter milieu. Bovendien zorgen alle verbeteringen voor lagere stroomkosten, een beter energielabel én een hoger wooncomfort voor de huurders.