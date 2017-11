Zaterdag 4 november Heideloop in Heerenveen

HEERENVEEN:Komende zaterdag 4 november organiseert AV Heerenveen in samenwerking met Sport 2000 Faber Sport de Heideloop. Dit is, na de Woutersbergjecross, de tweede loop van de Sport 2000 Faber Sport Wintercompetitie.

Deze omvat in totaal 6 wedstrijden die in de maanden oktober tot en met maart worden gehouden in de omgeving van Heerenveen. De Heideloop is geschikt voor zowel beginnende als ervaren hardlopers en inschrijving staat open voor recreatieve en voor wedstrijdlopers.

Bij de Heideloop kan een keuze worden gemaakt uit afstanden van ca. 3 en ca. 8 km. Bij beide afstanden is het parcours deels onverhard. De start van beide afstanden is om 11:00 uur aan de Hertshooi in Heerenveen.

Er kan vanaf 09:30 tot ca. 10 minuten voor de start worden ingeschreven in de kantine van AV Heerenveen aan de Ds. Kingweg 6. De kosten van deelname zijn €3,-. Leden van AV Heerenveen betalen €2,-