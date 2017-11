Eerste Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd gestart in gemeente De Fryske Marren

In oktober 2017 is de eerste Praktijkondersteuner-GGZ Jeugd (POH-GGZ Jeugd) gestart in gemeente De Fryske Marren. Bij de huisartsen in Lemmer gaat Vera Neven (van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid) als eerste POH-GGZ Jeugd aan de slag. Naar verwachting zullen ook andere praktijken in gemeente De Fryske Marren dit initiatief spoedig volgen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 1 november in Party & Zalencentrum ’t Haske te Joure zijn de overeenkomsten tussen de gemeente, de betrokken instelling en de huisartsenpraktijk getekend. Gemeente De Fryske Marren ondersteunt huisartsenpraktijken financieel met de inzet van een POH-GGZ Jeugd. Wethouder Frans Veltman: “De praktijkondersteuner draagt bij aan het bieden van de ondersteuning die het beste past bij de vraag van de jeugdige en het gezin. Het is een belangrijke stap in het veranderen van de jeugdzorg, die sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.”

POH-GGZ Jeugd

De POH-GGZ Jeugd, meestal een orthopedagoog of GZ-psycholoog, biedt steun aan jongeren met (psycho)sociale klachten. Daarnaast zorgt de ondersteuner voor een goede verbinding tussen huisarts, scholen, wijkteams en andere betrokken partijen. Hierdoor kunnen er meer jeugdigen geholpen worden in de huisartsenpraktijk zelf en hoeven minder jeugdigen doorgestuurd te worden naar gespecialiseerde GGZ-instellingen. Jeugdigen krijgen de zorg die zij nodig hebben: dicht bij huis, snel en niet zwaarder dan nodig is.