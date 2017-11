Mirjam Bakker reikt Fairtrade certificaten uit

SNEEK: Wethouder Mirjam Bakker van Súdwest-Fryslân heeft vandaag vijf Fairtrade certificaten uitgereikt. Daarnaast ontving de Doopsgezinde Gemeente uit Sneek als eerste kerk in de gemeente de titel ‘Fairtrade kerk’. Een Fairtrade Kerk zet zich extra in voor duurzame economische ontwikkeling van mensen in ontwikkelingslanden door:

– Gebruik van Fairtrade koffie en thee

– Communicatie over Fairtrade en de campagne

– Activiteiten om Fairtrade onder de aandacht te brengen