Tjongerschans daalt in de AD ziekenhuis top-100

De daling stelt ons teleur. Het is niet zo dat de zorg in Tjongerschans in 2016 – het jaar waarop de gegevens betrekking hebben – minder is geworden dan in de jaren daarvoor. Net zoals de zorg bij onze vierde plekken in de top 100 niet ineens veel beter was dan voorheen. Wel is het zo dat we op onderdelen een slag moeten maken en dat er meer energie moet worden gestoken in een goede registratie van bepaalde zaken. Vanzelfsprekend heeft dit nadrukkelijk onze aandacht. Een gedegen analyse van de uitkomsten van onze scores in de AD-lijst zal hieraan bijdragen.

Binnen Tjongerschans wordt veel aandacht besteed aan het monitoren en registreren van indicatoren. Hierdoor is de mate van kwaliteit van zorg en de veiligheid van zorg voor iedereen inzichtelijk. In het Kwaliteitsvenster op deze website kunt u dit bekijken. Bron Tjongerschans