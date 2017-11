Vroege Bar(r)entocht in Heerenveen

HEERENVEEN: De jaarlijkse Bar(r)entocht, ook wel het carnaval van het noorden genoemd, vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 november.

Vele horeca bedrijven in centrum Heerenveen hebben op 11 november vanaf 22.00 uur live muziek in hun zaak en de toegang is overal gratis.

Dit feest is altijd gekoppeld aan een groot schaatsevenement in Thialf. Echter dit jaar gaat het WK schaatsen naar Amsterdam in plaats van naar Thialf.

Vandaar dat dit feest zo vroeg plaatsvindt in het schaatsseizoen, tijdens de eerste World Cup schaatsen op 10,11 en 12 november.

Tijdens dit schaatsweekend komen meer dan 300 deelnemers vanuit de hele wereld aan de start.