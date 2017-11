Wagenborg brengt Leeuwarden-Fryslân 2018 meer voor het voetlicht

LEEUWARDEN: Wagenborg Passagiersdiensten heeft zich als sponsor verbonden aan Leeuwarden-Fryslân 2018. Vanmiddag is de overeenkomst op het kantoor van LF2018 ondertekend. ,,Wagenborg speelt straks met name op het gebied van onze communicatie en marketing een belangrijke rol”, zegt Tjeerd van Bekkum.

De CEO van Leeuwarden-Fryslân 2018 vervolgt: ,,Met de uitingen van Leeuwarden-Fryslân 2018 in de terminals en op de schepen van Wagenborg Passagiersdiensten, krijgen we als Fryslân veel zichtbaarheid en uitstraling. Je moet als passagier van Wagenborg het gevoel hebben dat je midden in het programma staat. Ik bén in de Culturele Hoofdstad van Europa. Dát gevoel!”

Ger van Langen, directeur van Wagenborg Passagiersdiensten, zegt: ,,Het programma van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is uitdagend en divers en verdient zo breed mogelijke aandacht. We zijn daarom blij dat we als partner onze promotionele bijdrage kunnen leveren.”

Over Wagenborg Passagiersdiensten

Wagenborg Passagiersdiensten verzorgt al ruim honderd jaar veerdiensten tussen Ameland en Holwerd en tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog. Het gaat om ruim een miljoen bezoekers per jaar. De passagiersdienst is onderdeel van de Koninklijke Wagenborg Groep te Delfzijl, opgericht in 1898 door Egbert Wagenborg en is nog steeds een echt familie bedrijf.

Naast veerboten beschikt de veerdienst over watertaxi’s die op verzoek razendsnel twaalf personen naar de overkant van de Waddenzee brengen, parkeervoorzieningen in Holwerd en een sneldienst die met ingang van 2018 operationeel is op de dienst Ameland-Holwerd.