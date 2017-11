Leerlingen Kei College in actie bij evenementen

HEERENVEEN – Het wordt een spannend en leerzaam weekje voor dertien leerlingen uit klas 3 van het Kei College die de richting Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) doen. Zij ondersteunen deze week bij twee evenementen: maandag helpen ze basisschoolleerlingen bij het Nederlands record kinderkoken in Thialf en vrijdag assisteren ze bij de mantelzorgdag die wordt gehouden op locatie Kingweg van het Kei College.

In contact komen met gasten, tijdsdruk voelen, achter de schermen van een evenement kijken: de derdejaarsleerlingen ervaren het de komende week zelf. Maandag helpen ze 200 Heerenveense basisschoolleerlingen in Thialf bij het maken van een wrap, vertelt docent Erna Moet. “Daarbij moeten ze bijvoorbeeld informatie overdragen zodat die kinderen de wraps kunnen maken. Wij hebben afgelopen week op school al even geoefend en dat ging hartstikke goed.”

Hapjes serveren

Tijdens de dag van de mantelzorg staan dezelfde 13 leerlingen in de catering. “Zij maken hapjes klaar en serveren die uit vanuit onze eigen keuken,” vertelt Erna. “Maar de leerlingen zijn ook gastheer of -vrouw. Dat betekent dat ze gasten naar bijvoorbeeld een workshop begeleiden of de toilet wijzen.”

De leerlingen van Horeca, Bakkerij en Recreatie worden op deze manier regelmatig ingezet binnen of buiten de school. “Evenementen zijn in ons vakgebied een belangrijk aspect,” aldus Erna. “De kans is groot dat onze leerlingen daar later terechtkomen. Dus is het heel goed om alvast te oefenen.”