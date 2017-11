Workshop robots programmeren in Bibliotheek Akkrum

AKKRUM: Op vrijdag 10 november kunnen kinderen van 6 tot 10 jaar deelnemen aan een workshop Programmeren met de Bee-Bot. Deze bijeenkomst in de bibliotheek aan de Boarnswal 15 in Akkrum sluit aan bij het thema van Nederland Leest: Robotica. Van tevoren aanmelden is verplicht.

De Bee-Bot

De Bee-Bot is een kindvriendelijke robot in de vorm van een bij. Kinderen kunnen de robot bedienen met de zeven knoppen op zijn rug. Om van punt A naar punt B te komen moet aan de Bee-Bot de juiste commando’s worden gegeven. De robot onthoudt tot veertig stappen en kan zo uiteenlopende opdrachten uitvoeren. Met de Bee-Bot leren kinderen vooruit te denken en wordt het logisch denken gestimuleerd.

Aanmelden

De workshop start om 15.30 uur en is rond 16.30 uur afgelopen. Meedoen kost € 2,- voor leden van de bibliotheek; niet-leden betalen € 4,-. Aanmelden kan bij de balie van bibliotheek Akkrum, telefonisch (0566 651392) of via e-mail: akkrum@bibliothekenmarenfean.nl