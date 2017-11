Groot aantal deelnemers Heideloop in Heerenveen

HEERENVEEN: Zaterdag 4 november organiseerde AV Heerenveen samen met Faber Sport de 2e loop van de Faber Sport Wintercompetitie. Bij deze Heideloop kon de deelnemer kiezen uit een afstand van 3 of van 7 km. Het parcours was een afwisseling van verharde en onverharde paden in en om het recreatiegebied De Heide in Heerenveen.