De vlag uit voor 5 jaar Nationale Duurzame Huizen Route

Steeds meer huizen van het gas af

Huiseigenaren in Nederland gingen afgelopen zaterdag 4 november massaal op pad om duurzame huizen te bezoeken. Voor het vijfde jaar op rij openden honderden trotse huiseigenaren hun deuren tijdens de eerste dag van de Nationale Duurzame Huizen Route. Ook a.s. zaterdag 11 november zijn in het hele land weer veel huizen te bezoeken. Voor steeds meer huiseigenaren is de huizenroute een eerste stap in het oriëntatieproces van energiebesparende maatregelen met als einddoel gasloos wonen.

5 jaar Nationale Duurzame Huizen Route

De feestelijke start van de vijfde editie van de Nationale Duurzame Huizen Route vond plaats in de woning van de families van den Berg-Lunshof in Harderwijk. Huiseigenaar Henk van den Berg keek glunderend toe hoe zijn kleinzoon samen met nationaal klimaatambassadeur Dennis Straat de vlag van de Duurzame Huizen Route uithing. Ook wethouder Pieter Teeninga van gemeente Harderwijk was aanwezig. Harderwijk is één van de gemeenten die het initiatief vanaf het eerste uur ondersteunt.

Van den Berg heeft stap voor stap de woning, een 16e -eeuws rijksmonument, verduurzaamd. Het is een zogenoemde kangoeroewoning waar drie generaties wonen. Henk van de Berg werkt ernaar toe om de woning geheel gasloos te maken. De bezoekers waren onder de indruk van zijn verhaal. Straat sprak zijn waardering uit voor mensen zoals de familie Van den Berg en vele anderen die zaterdag 4 en 11 november hun huis openstellen.

Sterke groei

De ambassadeurs van de Duurzame Huizen Route Hella van der Wijst, Maurits Groen, Ad Straub waren ook bij de feestelijke bijeenkomst aanwezig. Ook namens hen feliciteerde Straat de organisatie met het vijfjarig bestaan. Bij de Nationale Duurzame Huizen Route zijn nu ruim 900 woningen aangemeld. Volgens Straat moet 1.000 woningen op korte termijn haalbaar zijn. “Het animo onder huiseigenaren om mee te doen, geeft aan dat het belang van het verduurzamen van woningen breed gedragen wordt in Nederland. Deze laagdrempelige vorm van kennisdeling kan een flinke impuls geven aan de ambities van het kersverse kabinet om 30.000 tot 50.000 woningen per jaar van het gas af te halen”, aldus Straat.

De Duurzame Huizen Route maakt een sterke groei door. Het aantal woningen op de website is enorm toegenomen en ook het aantal bezoekers is sterk gestegen. Meer dan in andere jaren zijn een groot aantal woningen volgeboekt. “Voor veel mensen is het geen vraag meer óf ze aan de slag gaan maar is het vooral de vraag hoe pak ik het aan?” aldus initiatiefnemer Eva Petra Simon.

Aanstaande zaterdag 11 november zijn er opnieuw honderden huizen te bezoeken.