Nieuwe eregalerij der kampioenen voor Thialf

HEERENVEEN: Thialf krijgt deze week een nieuwe eregalerij van kampioenen. Directeur Marc Winters zal op vrijdag 10 november aanstaande om 16.30 uur de ‘Wall of Fame’ onthullen. De galerij komt bij de hoofdingang en is een cadeau van de Koninklijke IJsvereniging Thialf ten gelegenheid van het vijftigste jaar dat de kunstijsbaan bestaat. Jarenlang heeft een eregalerij van kampioenen gehangen in de tunnel die leidt naar het middenterrein van de ijsbaan. Die galerij, met een foto-overzicht van alle Europese en Wereldkampioenen op de Thialfbaan, is gesneuveld in de vernieuwbouw van de ijsbaan.

Tijd om een vernieuwing door te voeren: vandaar dat de nieuwe eregalerij bestaat uit een eigentijdse collage van kampioenen. Een QR-code leidt vervolgens naar de website www.thialf.nl, waar een digitaal overzicht van alle Thialf-kampioenen te vinden is.

De eregalerij is een mooie aanvulling voor het gebouw, speelt in op de belevingswaarde van Thialf en toont gelijktijdig de verbondenheid tussen het nieuwe, moderne schaatscomplex en de ijsvereniging die met zijn eigen historie vanaf het oprichtingsjaar 1855 de naam Thialf dermate uniek heeft ingevuld, dat de naam tot een begrip is gegroeid.

Leden van de Koninklijke IJsvereniging Thialf zijn tot op de dag van vandaag betrokken bij de organisatie en de jurering van de grote nationale en internationale schaatswedstrijden. Bovendien is de jury elk schaatsseizoen actief bij baan- en clubwedstrijden die op de Thialf-baan worden georganiseerd.

