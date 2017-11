PvdA Heerenveen stelt kandidatenlijst vast

HEERENVEEN: De lokale PvdA Heerenveen heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld. De lijst laat een mooie mix zien van jong en oud, man en vrouw en een diversiteit aan ervaring en achtergronden. Lijsttrekker Jelle Zoetendal is trots op de lijst: “We laten zien dat we midden in de samenleving staan en met zowel politieke ervaring als stevige netwerken in de samenleving”. Er valt wel echt wat te kiezen in maart 2018. De PvdA zet zicht in voor een verbonden samenleving waarbij de thema’s werk, zorg, duurzaamheid en leefbaarheid een belangrijke rol spelen. “Ik wil me de komende 10 jaar inzetten om juist lokaal, samen met vakbonden en cliëntenorganisaties te zorgen voor meer zeggenschap en bestaanszekerheid” aldus Zoetendal.

De 1e 15 kandidaten op de vastgestelde kandidatenlijst 2018 zijn:

Jelle Zoetendal (Heerenveen) Wanda Ottens (Heerenveen) Sybrig Sytsma (Heerenveen) Gerrit Jelle van der Wal (Akkrum) Janita Baron (Heerenveen) Ali Ouahim (Heerenveen) Jaap Stalenburg (Heerenveen) Jan Julius Buwalda (Heerenveen) John Blank (Heerenveen) Elly Bijlsma (Terband) Jan Zandbergen (Heerenveen) Roelof Veldhuis (Heerenveen) Jos Boelhouwer (Katlijk) Folkert Veenstra (Heerenveen) Sabina Rietveld (Aldeboarn)

