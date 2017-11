Unieke Stroomtuin start inschrijving voor zonnepanelen

“We willen hier geen dertien-in-het-dozijn zonnepark.”

IJLST, 1 november 2017 – Vanaf maandag 6 november start de inschrijving voor zonnepanelen in de Stroomtuin, het coöperatieve zonne-energieproject dat vrijwilligers aanleggen tussen IJlst en Sneek. Geen commercieel mega-zonnepark zoals die nu overal in Friesland verrijzen, maar een project dat past bij de schaal van IJlst en gestoeld is op prachtige democratische Mienskips-principes.

De afgelopen twee jaar hebben vrijwilligers van Energie Coöperatie IJlst de benen uit het lijf gerend om dit bijzondere project van de grond te krijgen. De Stroomtuin is namelijk het eerste op Mienskips Energie gebaseerde project. Daarbij nemen vrijwilligers het voortouw en gaat het project alleen door, als de gemeenschap er vierkant achter staat.

Een volkstuin voor de voeding van de toekomst

“We bewandelen zeker niet de makkelijkste weg”, aldus voorzitter Gerrit van der Leeuw. “Maar nu we iedereen aan boord hebben, wordt het echt een uniek project. Zonder grote geldschieter, maar gefinancierd en vooral gesteund door de bevolking zelf. We geloven oprecht dat een project van deze schaal en met deze fundering de toekomst heeft. Zo’n dertien-in-het-dozijn projectontwikkelaars park hoort niet bij ons. De organisatievorm die wij aanhouden lijkt nog het meest op die van een volkstuin. Daarom heten we ook Stroomtuin. We zijn de volkstuin voor de voeding van de toekomst: stroom.”

Inschrijving start nu

De Stroomtuin gaat nu de volgende fase in. Vanaf 6 november kunnen deelnemers lid worden van de coöperatie en inschrijven voor panelen. Eerst krijgen inwoners van IJlst en Oosthem de gelegenheid. Zij hebben immers ingestemd met de plannen en krijgen het veld het dichtst bij hun leefomgeving. In de weken hierna organiseert de Stroomtuin bijeenkomsten in Sneek, waar ook bewoners van aanliggende postcodegebieden mogen instappen. Deze vinden plaats op 13, 20 en 27 november in de kantine van het Nordwin College in Sneek.

Hoe werkt het?

De coöperatie bouwt een weiland met panelen. De stroom wordt verkocht aan energiebedrijven. Met de opbrengst worden het veld en de technische systemen onderhouden. Deelnemers worden lid van de coöperatie en kopen een aantal certificaten voor zonnepanelen. In ruil daarvoor hoeven deelnemers 15 jaar lang geen energiebelasting op hun thuis verbruikte stroom te betalen (dat scheelt bij de huidige belastingtarief ca.12 cent per kWh). Meedoen is bereikbaar voor iedereen. Al vanaf €100,- per paneel. Een gemiddeld gezin zal er 13 nodig hebben.