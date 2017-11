Specifieke getuige gezocht in onderzoek dodelijk steekincident

Het onderzoek naar het steekincident is nog niet afgerond. Zo komt het onderzoeksteam nog steeds graag in contact met getuigen, waaronder één hele specifieke getuige. Een beveiligingscamera in de Monnikemuurstraat registreerde op dinsdagavond 10 oktober 22.30 uur een nog onbekende man op de fiets. Deze fietser kwam vanuit de Nieuwe Buren en fietste over de Monnikermuurstraat in de richting van de Jacobijnerkerkhof. Deze brildragende man droeg een korte jas tot op de heup. Het team komt graag in contact met deze fietser of met mensen die weten wie deze man is. U kunt daarvoor bellen met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook als u andere informatie over deze zaak heeft, en nog niet met de politie hebt gesproken, dan wordt u opgeroepen omdat alsnog te doen. Dat kan eveneens telefonisch via 0900-8844 of 0800-7000.