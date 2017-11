Burgemeester Fred Veenstra neemt eerste exemplaar GrootDeFryskeMarren in ontvangst

Joure- Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren heeft dinsdagmiddag het eerste exemplaar van maandblad GrootDeFryskeMarren in ontvangst genomen. In het blad heeft gemeente De Fryske Marren elke maand een eigen katern. Hiermee brengt de gemeente haar inwoners op de hoogte van gemeentelijk nieuws en relevante informatie van De Fryske Marren.

“Uit gesprekken met inwoners en uit een enquête via ons burgerpanel, bleek dat de inwoners de gemeentelijke informatie op papier mist”, aldus de burgemeester.

De krant wordt uitgegeven door Ying Media, die ook GrootSneek en GrootHeerenveen laten verschijnen. Deze beide maandbladen worden in de betreffende regio’s zeer gewaardeerd. In het maandblad leest u mooie achtergrondverhalen over mensen en ontwikkelingen uit de regio. De eerste editie van GrootDeFryskeMarren verschijnt woensdag 8 november huis-aan-huis in de gemeente De Fryske Marren.

Fotobijschrift: Burgemeester Fred Veenstra neemt het eerste exemplaar in ontvangst van uitgeversechtpaar Ying Mellema en Marianne Bouwman.