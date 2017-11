Ilja Gort komt naar boekverkopers van Binnert Overdiep

HEERENVEEN: Al enkele jaren proberen de boekverkopers van Binnert Overdiep om schrijver en wijnboer Ilja Gort naar Heerenveen te halen. En nu is het gelukt! Woensdagavond 22 november zal deze authentieke schrijver, wijnboer en televisiemaker acte de présence geven met een programma dat bestaat uit een mix van vertellen, voorlezen en wijn proeven.

Gort heeft inmiddels een hele serie boeken op zijn naam staan waarin wijn en eten altijd een voorname rol spelen: de Slurp-serie, romans, kinderboeken en verschillende boeken over het leven als wijnboer in Frankrijk zoals “Leven als Gort in Frankrijk”. In 1994 kocht Gort het Chateau de la Garde, appelation Bordeaux Superieur dat hij later omdoopte in Chateau la Tulipe de la Garde, inmiddels zo’n 25 hectare groot.

Onlangs verscheen “Chateaukoken voor iedereen”, een kook- en genietboek voor iedereen die het echte ‘chateau-gevoel’ wil beleven. Foto’s, illustraties en schilderijen zijn van de hand van Caroline d’Hollosy.

Toegangskaarten voor deze avond kosten € 10,- per stuk, inclusief wijn en hapje, en zijn verkrijgbaar in de boekhandel of te reserveren via info@binnertoverdiep.nl. Een avond met Ilja Gort: woensdagavond 22 november, ontvangst vanaf 19.30u, begin 20u, Dracht 60 in Heerenveen.