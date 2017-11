Pechvoertuig A 32 ongeval rolde van hellende gedeelte rijbaan

Een 45-jarige autobestuurder uit Leeuwarden die vanuit de richting Heerenveen in de richting van Leeuwarden reed kreeg autopech en parkeerde zijn voertuig op de vluchtstrook van de A32 kort na het aquaduct. Nadat hij een gevarendriehoek achter zijn voertuig had geplaatst belde hij de pechhulpdienst. Tegelijkertijd zag hij zijn voertuig, dat op het hellende gedeelte van de rijbaan stond, achteruit rollen. Tevergeefs heeft hij hierna getracht het voertuig te stoppen maar deze rolde de beide rijstroken over en kwam in de middenberm bij de vangrail tot stilstand. De bestuurder heeft hierna geprobeerd het achterop komende verkeer via lichtsignalen met zijn telefoon te waarschuwen.

Een achterop rijdende 66-jarige inwoner van Leeuwarden die op de linkerrijstrook reed, hij had zojuist een voor hem rijdende auto ingehaald, kon een aanrijding met de pechauto niet meer voorkomen, botst tegen de vangrail en zwiepte hierna de rijbaan weer op. Daar werd zijn auto geraakt door het voertuig van een 37-jarige autobestuurder uit Leeuwarden. Deze 37-jarige bestuurder raakte hierbij zwaar gewond en overleed ter plaatse.

De 66-jarige man werd snel door een getuige uit zijn voertuig gehaald en in veiligheid gebracht. Hij raakte bij de aanrijding gewond en moest met onbekend letsel overgebracht worden naar het ziekenhuis.