Zaterdag begint de zaalcompetitie weer voor KV Heerenveen

Heerenveen: Zaterdag begint de zaalcompetitie 2017/2018 voor de korfballers van KV Heerenveen. De ochtend begint eerst met jeugdwedstrijden. Later op de middag mag Heerenveen 3 tegen SCO 3 korfballen. Heerenveen 2 tegen Drachten 3 en om 19.30 uur start het eerste team ook tegen Drachten. Heerenveen is vorig jaar helaas gedegradeerd van de overgangsklasse naar de 1e klasse en zal haar best doen om weer terug te keren naar de overgangsklasse.

Nieuw dit jaar is dat er in de 1e klas nu ook met schotklok wordt gespeeld. Ook is het vanaf dit seizoen mogelijk om 8 keer te wisselen, waaronder terug wisselen.

Vlak voor de wedstrijd van het eerste wordt ook de nieuwe naam van de sporthal gepresenteerd.

Hieronder staat het globale programma op 11 november:

9:00 Heerenveen E5 Quick ’21 E1 9:00 Heerenveen F1 Harich F1 10:00 Heerenveen E2 LDODK/Rinsma Fashion E2 10:00 Heerenveen E4 Deinum E1 11:00 Heerenveen E3 LDODK/Rinsma Fashion E3 11:00 Heerenveen E1 LDODK/Rinsma Fashion E1 12:00 Heerenveen D3 Quick ’21 D1 13:00 Kinea C1 Heerenveen C2 14:00 Kinea B1 De Waterpoort B1 15:00 Heerenveen B2 Altijd Kwiek B1 16:00 Heerenveen B1 ASVD B1 17:00 Heerenveen 3 SCO 3 18:10 Heerenveen 2 Drachten/Van der Wiel 3

presentatie naam sporthal c.q. sponsor! 19:30 Heerenveen 1 Drachten/Van der Wiel 1

