Marijke de Vries neemt afscheid van Present Heerenveen

HEERENVEEN – Dit najaar nam Marijke de Vries afscheid als coördinator van Stichting Present Heerenveen. Acht jaar lang zette ze zich met haar kenmerkende enthousiasme in. Een interview? Dat vond ze prima, “maar alleen als het zo weinig mogelijk over mij gaat, en het meest over Present!”

Netwerken, aansturen, enthousiasmeren: een takenpakket bij Present dat Marijke op het lijf was geschreven. “Het was mijn moeder die me in 2009 op de vacature van Presentcoördinator wees,” vertelt Marijke. “In Heerenveen was net een Stichting Present opgestart. Ik vind het leuk dingen op te zetten, dus dat leek me wel wat. En ik werd aangenomen!”

Achtertuin

“Het is steeds mijn drive geweest mensen te enthousiasmeren om iets voor een ander te betekenen. Juist met iets wat ze zelf kunnen en graag willen doen,” vertelt Marijke. Zelf deed ze ook regelmatig mee aan projecten: “Als je zelf weet wat het met jou en met een ander doet, kun je ook beter anderen enthousiast maken,” aldus Marijke. “En je ontdekt praktisch waar je bij een project aan moet denken.”

“Er zijn de afgelopen jaren heel veel projecten voorbijgekomen. Veel weet ik nog, omdat ze zoveel impact hebben gehad. Ik zag van dichtbij hoe grote problemen zó ontzettend klein beginnen. We ruimden eens een propvolle achtertuin van een gezin op. De gezinsvoogd had een opruimaanvraag bij Present ingediend, omdat ze de veiligheid van het zoontje van 3 niet meer kon garanderen: er lag veel glas en metaal in de tuin. We brachten alles naar de stort. Ik sprak die dag met de vader. Hij vertelde me hoe het jaren geleden begon met één ding: een defecte koelkast. Ze hadden geen auto om hem weg te brengen, ze kenden niemand om te vragen, dus zetten ze de koelkast ‘even’ in de tuin. Een paar weken later kwam dit erbij, een paar maanden later dat. Deze opstapeling in de tuin leidde tot onrust en onbegrip bij de buren, waardoor de contacten in de wijk op gespannen voet kwamen te staan.”

Marijke was daar best van geschrokken. “Al die jaren van een rommelige tuin, onvrede met de buren, een ruzieachtige sfeer, terwijl uiteindelijk een auto op één ochtend alles naar de stort reed, en de tuin was leeg.”

Marijke kan zich ook de reactie van de moeder nog goed herinneren: “Oh!” had die uitgeroepen, toen ze de lege tuin zag. “Nu kan ik een zwembadje opzetten voor m’n zoontje! En er zelf ook bij gaan zitten!”

Gamen

Marijke gaf op vele locaties presentaties over Stichting Present om mensen enthousiast te maken. In kerken, bij bedrijven, op scholen, bij serviceclubs. Soms moest ze daarbij creatief zijn om iedereen erbij te betrekken. Op een ochtend stond ze voor een grote groep jongeren, in de leeftijd van 12 – 16 jaar. Zin in zo’n presentatie hadden ze duidelijk niet. Maar Marijke had een plan: “Ik vroeg aan een onderuitgezakte jongen, van wie ik het idee had dat hij wel goed in de groep lag: ‘Wat vind jij nou léúk om te doen?’

‘Gamen’, mompelde hij.

‘Als ik nou eens een project vind waarbij jij kunt gamen, doe je dan mee?” vroeg ik. Hij keek me verbaasd aan: ‘Ja?’

‘Mooi! Want ik ben namelijk op zoek naar jongeren die in Mariënbosch ouderen willen helpen met de Wii!’ zei ik. ‘Ze hebben de Wii gekregen voor meer beweging, maar ze weten niet hoe het werkt!’”

Marijke lacht. “Het project was geweldig. De ouderen waren stomverbaasd dat jongeren hen wilden helpen. En de jongeren? Die vonden het prachtig en gaven aan wel vaker te willen helpen. Ja, dit vind ik van die pareltjes. Een mooie match. Kijk, iedereen vond het leuk. Daar gaat het om. Als je iets doet wat je leuk vindt, wil je nog wel een keer.”

Rem

Marijke heeft een lange tijd niet kunnen werken wegens ziekte. Wat heeft dat met haar gedaan? “Ik heb moeten leren loslaten,” zegt Marijke. “Ik wilde zoveel, ik wilde zo graag, maar het kon gewoon niet. Anderen hebben me op de rem moeten zetten. Dat was lastig. Maar het gaat nu goed. Ik ben bezig met de opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk in Ede. Daar wil ik mijn energie nu op richten.”

Alles

Over de vraag wat Marijke het meest zal missen, moet ze even nadenken. Dan, resoluut: “ALLES!” Ze lacht. “Alle medewerkers, het operationeel team, de contacten met de stakeholders, de projecten, het van dichtbij zien van zoveel beweging die de maatschappij mooier maakt … Misschien kan ik beter zeggen wat ik níét ga missen. Dat is constant het idee te hebben dat ik te weinig doe op al die verschillende terreinen waarop zoveel goeds kan gebeuren. Wat dat betreft wilde ik misschien wel eens wat te veel …”

“Bij Present is nu iemand nodig die de beweging gaande kan houden,” zegt Marijke. “Ik hoop dat steeds meer mensen inzien wat Present voor mensen kan betekenen. Gewoon een keer meedoen met een project: het is ook zo’n verrijking van jezelf. Dat gun ik iedereen.”

