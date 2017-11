Syb van der Ploeg en Rintje Ritsma met ‘Sportsounds’ in Posthuis Theater

HEERENVEEN – Zaterdag 25 november om 20:15 uur staat Syb van der Ploeg in het Posthuis Theater in Heerenveen met het programma ‘Sportsound’.

Syb van der Ploeg is niet alleen zanger / componist, maar ook duursporter. Met ‘Sportsound’ presenteert hij TheaterCollege, waarin een erepodium is gemaakt voor muziek en sport. In elk theater neemt Syb een speciale gast mee en in het Posthuis Theater is dat Rintje Ritsma. Syb gaat samen Rintje op zoek naar de raakvlakken tussen muziek en sport, tussen winnen en verliezen, tussen succes en falen. In woord, beeld en muziek worden tien historische sportmomenten uitgelicht. Ook komen de bekende clubliederen en volksliederen voorbij, die gelinkt zijn aan een club of sportevenement.

In de tweede helft van het seizoen (22 maart) komt Syb van der Ploeg nog een keer terug naar het Posthuis Theater met een “The Best of Britain” concert, Kaarten voor de voorstellingen in het Posthuis zijn direct te reserveren via de website www.posthuistheater.nl

Foto: Piet Douma

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.