Wedstrijdverslag Quick Stick – Deventer 5-0

Quick Stick speelde een uitstekende wedstrijd tegen middenmoter Deventer. Bijna de gehele wedstrijd had Quick Stick het initiatief en stond de druk er bij Deventer goed op. Dit resulteerde, ondanks dat de paal en lat de grootste vrienden waren van Deventer, uiteindelijk in een hele mooie 5-0 overwinning.

De start van de wedstrijd was flitsend. Eerst schoot Eline van den Bosch van dichtbij hard op de legguards van de keeper, daarna kreeg Deventer een strafcorner die prima werd verdedigd en vervolgens pushte Bibi Bronswijk de bal op de lat. Ondanks dit spetterende begin viel het eerste doelpunt pas in de 22ste minuut, toen Anne-Marte Brink op de 23 meter lijn ontving, de cirkel binnenliep en hard uithaalt naar de linker hoek, waar Sanne-Lies de Wolff de bal nog net het laatste tikje gaf. Vijf minuten later werd het bijna 2-0 toen Anne-Marte Brink na een mooie actie de bal prachtig neerlegde voor Lisan ten Berge. Echter was het voor de tweede keer dat de lat een treffer in de weg stond. Een minuut later was het wel raak toen Bibi Bronswijk de bal, op aangeven van Meran Horsten, mooi binnen schoot.

In de tweede helft bleef Quick Stick goed spelen en wist Deventer niet hoe het onder de druk uit moest komen en de Heerenveense aanvallen moest stoppen. Dit resulteerde na vijf minuten spelen in de derde Heerenveense treffer. Lisan ten Berge kon na een goede pass van Senna Horsten vrij doorlopen naar de cirkel en schoot de bal bekeken in de hoek. Vervolgens bleef Quick Stick kansen creëren, wat in de 54ste minuut resulteerde in een strafcorner. Omdat de inzet van Elzien Klatte op de lijn met de voet van een speelster van Deventer werd tegengehouden, werd een strafbal gegeven. Bibi Bronswijk liet dit buitenkansje niet aan zich voorbij gaan en pushte de bal goed in de hoek. In de 58ste minuut had Deventer de eerste gevaarlijke doelpoging, maar deze werd prima gekeerd. Nadat Quick Stick voor de zoveelste maal een poging op de paal had zien strandden kwam de 5-0 er alsnog. Uit een strafcorner sloeg Eline van den Bosch de bal, via de stick van de eerste uitloopster, in het net. In de laatste minuten kregen beide ploegen nog wat kansen, maar werd er niet meer gescoord.

Quick Stick blijft na deze overwinning koploper, met evenveel punten als nummer twee Groninger Studs. Volgende week speelt Quick Stick uit tegen nummer vier Leusden.