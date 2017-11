Heerenveen – Vanaf 1 januari 2018 gaan de Groene Kruis Winkels verder onder de naam Hulpmiddelencentrum.

De Groene Kruis Winkels, het Hulpmiddelen Centrum en Lammert de Vries Revalidatietechniek werken al lange tijd samen, samen met alle andere hulpmiddelenbedrijven van de JenS Beenhakker Groep. Ondertussen zijn alle bedrijven samengevoegd tot één organisatie. Om te zorgen voor een eenduidige uitstraling en om de samenwerking te onderstrepen, is besloten samen verder te gaan onder één naam en één logo.

Samen met de vernieuwde uitstraling zal de nieuwe naam zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering van het bedrijf. Op de nieuwe naam en huisstijl na, zal er voor de klanten niets veranderen. De hulpmiddelen, dienstverlening en het advies blijven zoals men gewend is. Mét dezelfde kwaliteit en service.

Het Hulpmiddelencentrum heeft vestigingen verspreid over het hele land en opereert met 500 medewerkers vanuit regionale en zelfsturende teams. Het bedrijf is gespecialiseerd in mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen en werkt in opdracht van gemeenten, zorgverzekeraars, (thuiszorg-)instellingen en particulieren.