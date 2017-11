KV Heerenveen wint eerste wedstrijd in de Hoekstra Hal

HEERENVEEN: MNa een moeizame 1e helft, die met een achterstand van 11-12 werd afgesloten, wist KV Heerenveen de openingswedstrijd van het zaalseizoen 2017-2018 tegen Drachten toch met duidelijke cijfers winnend af te sluiten. De eindstand van 30 – 22 was gezien het krachtsverschil geenszins geflatteerd.

Het was in meerdere opzichten een bijzondere wedstrijd. Voorafgaand aan de wedstrijd hebben Installatiebedrijf Hoekstra, KV Heerenveen en Stichting Sporthal Blauw Wit Heerenveen een overeenkomst ondertekend voor een intensief partnership met de duur van tenminste 5 jaar.

Installatiebedrijf Hoekstra is al vanaf de start van de fusievereniging in seizoen 2008/2009 een betrokken en uiterst betrouwbare partner van KV Heerenveen. De bestaande samenwerking wordt met het nieuwe partnership niet alleen voortgezet maar ook uitgebreid: het installatiebedrijf ondersteunt nu ook de stichting die de Sporthal en veldaccommodatie exploiteert. De meest zichtbare uiting van deze uitbreiding van de samenwerking is de naamsverandering van de sporthal. Met ingang van afgelopen zaterdag trainen en spelen KV Heerenveen, Volleybalvereniging Hevoc en alle andere gebruikers van de sporthal aan ‘t Hege Stik in de “Hoekstra Hal”. Een naam die ongetwijfeld snel ingeburgerd zal zijn.

Onze sportieve gebruikers en bezoekers van de accommodatie hebben al volop kunnen profiteren van deze samenwerking. Afgelopen zomervakantie heeft Installatiebedrijf Hoekstra, ondersteund door bouwbedrijf Hoekstra&Hoekstra (overigens geen familie van elkaar) en vele vrijwilligers van de vereniging, een significantie renovatie uitgevoerd. De voorzieningen op en de inrichting van de benedenverdieping zijn volledig in lijn gebracht met de waarden van de betrokken partners: duurzaam en innovatief.

Het mag duidelijk zijn dat Jan de Jager (bestuur KV Heerenveen) en Richard Guldemond (bestuur Stichting) zeer ingenomen zijn met dit partnership dat overduidelijk bijdraagt aan een professionele uitstraling en aan de ambitie van KV Heerenveen om tot de beste verenigingen van het noorden te behoren. Romke van der Spoel en Douwe Hut (directie Installatiebedrijf Hoekstra) laten met deze samenwerking opnieuw de regionale betrokkenheid van hun bedrijf zien en zien daarnaast voldoende mogelijkheden om samen te werken in vitaliteits- en duurzaamheidsprojecten.

Naast de overeenkomst met Installatiebedrijf Hoekstra heeft KV Heerenveen ook de samenwerking met Tigra Fysiotherapie meer gezicht gegeven: de selectie speelt vanaf dit zaalseizoen met het Logo van Tigra Fysiotherapie op rokjes en broekjes.