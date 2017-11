Zeven groene startavonden Tûk Wenjen over energiezuinig wonen

DE FRYSKE MARREN: Tûk Wenjen, het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren, houdt de komende maanden informatieavonden (groene startavonden) over energiezuinig en duurzaam wonen voor inwoners met een koopwoning. De groene startavonden vinden plaats vanaf november 2017 tot en met begin februari 2018. De informatieavonden worden gehouden in verschillende plaatsen binnen de gemeente, waaronder: Sint Nicolaasga, Balk, Terherne, Lemmer, Sloten, Joure en Oudemirdum. De eerste groene startavond vindt plaats op dinsdag 21 november in Zalencentrum St. Nyk in Sint Nicolaasga.

Gratis en vrijblijvend energieadvies

Op de groene startavond leggen wij uit wat Tûk Wenjen voor inwoners kan betekenen. Wij adviseren over de mogelijkheden die er zijn om een woning zo energiezuinig en comfortabel mogelijk te maken. Zo geven wij advies over de verschillende mogelijkheden om een woning te verduurzamen, hoe woonlasten verlaagd kunnen worden door het besparen van energie of hoe zelf duurzame energie kan worden opgewekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen). Daarbij komen kosten, subsidies en de financiering aan de orde. Tot slot geven wij (meer) informatie over de gratis woningscan.

Overzicht groene startavonden Tûk Wenjen

De informatieavonden vinden plaats op verschillende locaties binnen gemeente De Fryske Marren:

Dinsdag 21 november 2017 Zalencentrum St. Nyk in Sint Nicolaasga

Woensdag 29 november 2017 Zalencentrum De Treemter in Balk

Woensdag 13 december 2017 Dorpshuis “De Buorkerij” in Terherne

Woensdag 20 december 2017 Het Baken in Lemmer

Woensdag 10 januari 2018 De Mallemok in Sloten

Dinsdag 23 januari 2018 ‘t Haske in Joure

Dinsdag 6 februari 2018 MFC It Klif in Oudemirdum

Aanmelden voor de groene startavond kan (bij voorkeur) via de website www.tukwenjen.nl. Geen toegang tot internet? Aanmelden kan ook telefonisch via telefoonnummer 14 05 14.

Bekijk de website van Tûk Wenjen (www.tukwenjen.nl) voor meer informatie.