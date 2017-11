100.000e bezoeker van het jaar op Milieustraat Leeuwarden

LEEUWARDEN: Maandag verwelkomden Omrin en de gemeente Leeuwarden haar 100.000e milieustraat-bezoeker van het jaar. Op de milieustraat van Leeuwarden werd Jeroen van der Ploeg uit Leeuwarden aangenaam verrast door medewerkers van Omrin en de gemeente.

Namens Omrin en de gemeente overhandigden Meinard Kuipers en Hascha Dekker een bos bloemen en een waardecheque ter waarde van 25 euro, welke vanaf zaterdag is te besteden bij de nieuwe Recycle Boulevard van Omrin.

“Ik vind dit echt hartstikke leuk, zoiets verwacht je niet.”, vertelt Jeroen, die een volle auto met kringloopgoederen bij de milieustraat kwam brengen. “Zelf ben ik een groot voorstander van recyclen en kringloop. Ik vind het belangrijk dat andere mensen nog wat aan mijn spullen hebben.”

De Milieustraten van Omrin vormen een belangrijk onderdeel in de kringloopketen. Omrin zet, samen met gemeenten en andere partners, actief in op hergebruik van goederen, recycling en upcycling. Daarbij staat de circulaire economie voorop en gaan we van afval naar grondstof. Een milieustraat wordt daarmee een modern ‘circulair centrum’, waar we samen met de burgers nieuwe grondstoffen verzamelen.

Momenteel beheert en exploiteert Omrin tien milieustraten in de provincie Fryslân. Binnen de gemeente Leeuwarden zijn er twee milieustraten: Grou en Leeuwarden/Greunsweg.