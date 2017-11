Kerst met de Urker MANS formatie en VOICE in Bolsward

Op zaterdag 25 november 2017 geven de Urker MANS Formatie en de Rotterdamse Vocalgroup VOICE een concert in de Martinikerk in Bolsward. Beide zanggroepen genieten grote naamsbekendheid in Friesland en treden jaarlijks op in de fraaie Martinikerk. Het programma is veelzijdig met indrukwekkende arrangementen. Christmas Carols en klassieke werken klinken door de gewelven van de monumentale Friese kerk.

Martin Mans is de drijvende kracht achter dit programma. Hij dirigeert en presenteert. De orgel- en pianobegeleiding is in handen van Mark Brandwijk. Hij verzorgt tevens enkele kerstsolo’s. Beide groepen hebben solisten binnen de eigen gelederen. Jacqueline Meijer sopraan, Gerco Blom tenor en Jan Scheper bas nemen de solopartijen voor hun rekening. Daarnaast speelt Jantine Kalkman, naast haar zang, trompet en twee zangers van de Urker MANS Formatie bespelen een herdersfluit en een altviool.

De ensembles komen in processie op waarmee de toon is gezet. Daarna volgt een indrukwekkende bewerking van ‘Stille Nacht’ door tenor Barend Wiltjer en klinken authentieke, Engelse Christmas Carols door de ruimte zoals: ‘Once in royal David’s city , Away in a manger, Angel tidings en Hark the Herald’s Angels sing,’. De luisteraar krijgt een afwisselend programma voorgeschoteld met een grote variatie aan koor-, solozang en instrumentale muziek.

Details:

Datum: zaterdag 25 november 2017

Locatie: Martinikerk, Groot Kerkhof 26, Bolsward

Aanvang: 15.00 uur

Toegang: 17,50. Bij reservering en voorverkoop € 16,=. Kinderen t/m 11 jaar € 5,=.

Leden PCOB, KBO en ANBO € 13,= (op vertoon van pas)

Reserveren en online bestellen: www.martinmans.nl of t. 06-25391903

Voorverkoop tevens bij de TIP in het Gysbert Jacpicxhuis, Wipstraat 6, Bolsward.

Achtergrond zanggroepen Martin Mans

Op 1 januari 2011 zag de Rotterdamse Vocal Group VOICE het levenslicht en bestaat ui een 30-tal getalenteerde zangers en zangeressen. De zangers hebben een achtergrond met zang of een gedegen zangopleiding gevolgd. De groep repeteert circa één maal per drie weken in de Breepleinkerk in Rotterdam en studeert thuis met behulp van digitale muziekfragmenten. In haar repertoire heeft zij een deel klassiek en een deel populair. De sopraan Jacqueline Meijer is een waardevolle aanvulling. Met een prachtig vibrato vertolkt ze de hoogste noten. Bas Jan Scheper en tenor Gerco Blom laten zich ook solistisch horen.

De Urker Mans Formatie heeft een eigen stijl die geworteld is in het voormalige eiland Urk. De Urker zangers zijn opgegroeid met het Urker levenslied. De formatie heeft tevens klassieke werken, gospels en populaire liederen in haar repertoire. Ioan Micu, één van de zangers, bespeelt bovendien een Taragot en Palle Jørgensen een altviool. De Urker Mans Formatie repeteert één zaterdag per maand in Tollebeek. De Kerst-cd ‘VREDE’ zal deze periode weer volop in de aandacht staan.