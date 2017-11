Schrijfster Yvonne Kroonenberg te gast in bibliotheek Heerenveen

De bekende schrijfster Yvonne Kroonenberg is op maandag 27 november te gast in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Zij komt naar de bieb in het kader van de jaarlijkse leesbevorderingsactie Nederland Leest. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om ongeveer 21.30 uur. Aanmelden van tevoren is gewenst.

Schrijverschap

Tijdens deze lezing vertelt Yvonne Kroonenberg over de verschillende aspecten van haar schrijverschap en leest zij voor uit eigen werk. Het publiek krijgt de gelegenheid vragen te stellen. Daarnaast is er een boekenstand aanwezig waar de bezoekers gesigneerde exemplaren van haar boeken kunnen aanschaffen.

Yvonne Kroonenberg heeft in Leiden psychologie gestudeerd en is vijf jaar als psychotherapeute aangesloten geweest bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam. In 1981 begon ze columns te schrijven voor kranten en tijdschriften. Op een bepaald moment heeft ze besloten om zich geheel aan de schrijverij te wijden.

In haar boeken schrijft Kroonenberg over alles wat er verkeerd kan gaan tussen mannen en vrouwen en toont ze zich een voorvechtster van het feminisme. Enkele bekende werken van haar zijn: Alle mannen willen maar één ding, Alles went behalve een vent, Kan ik hem nog ruilen en Het zit op de bank en het zapt. Ook schreef ze een non-fictieboek over de overspelige liefde met als titel Monogamie voor beginners, en een flink aantal jeugdboeken.

Nederland Leest

Van 1 tot en met 30 november vindt jaarlijks de campagne Nederland Leest plaats. Het is de grootste nationale leescampagne. Eén boek staat centraal (ditmaal Ik, robot van Isaac Asimov) en wordt door deelnemende openbare bibliotheken gratis uitgedeeld aan hun leden. Mét de aansporing het te lezen en er met anderen over te praten.

Aanmelden voor deze lezing van Yvonne Kroonenberg kan bij de servicebalie in de bibliotheek en via www.bibliotheekheerenveen.nl. De toegangsprijs voor deze avond bedraagt €10,- voor leden van de bibliotheek. Niet-leden betalen €12,50.