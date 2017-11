Friezen lenen het minst voor een verbouwing

Friezen lenen laagst voor verbouwing

Den Haag, 15 november 2017 – Dit jaar vragen Nederlanders 52,0 procent vaker een lening aan om een verbouwing te financieren. De hoogte van het leenbedrag voor een verbouwing is ook gestegen, met 14,2 procent naar 15.262 euro. Het laagste gewenste bedrag is te vinden in Friesland. Dit blijkt uit onderzoek van Geldshop <http://www.geldshop.nl/> , waarbij 7.633 leningaanvragen uit de eerste drie kwartalen van 2016 en 2017 werden onderzocht.

Hogere leningaanvragen

De aantrekkende economie, evenals de positieve trend die te zien is op de woningmarkt, hebben duidelijk gunstige effecten op het consumentenvertrouwen. Dit lijkt consumenten ook het vertrouwen te geven om vaker aan een verbouwing te denken.

Nederlanders willen steeds hogere bedragen lenen om een verbouwing te financieren. Waar het gewenste bedrag in 2016 nog 13.365 euro was, is dit in 2017 gestegen tot 15.262 euro; een toename van 14,2 procent.

Laagste leenbedrag in Friesland

Waar inwoners van Friesland vorig jaar het laagste gemiddelde leenbedrag wensten, zijn het ook dit jaar weer Friezen die het minst willen lenen voor een verbouwing. Het gemiddelde leenbedrag in Friesland is 12.881 euro. Ten opzichte van 2016 is het leenbedrag in Friesland hiermee wel ruim 10% omhoog gegaan

Hoogste leenbedrag in Flevoland

Het hoogste gewenste bedrag is te vinden in Flevoland. Flevolanders willen dit jaar gemiddeld 18.510 euro lenen voor een verbouwing. Dit is ruim 11% meer dan wat de inwoners van Flevoland vorig jaar wilden lenen.

Huurders lenen vaker voor verbouwing

Het aantal aanvragen voor een verbouwingslening is onder huurders gestegen met 35%. 22,2% van de leningaanvragen ten behoeve van een verbouwing komt dit jaar van huurders. Het gemiddelde leenbedrag onder huurders bedraagt hierbij €8.990.

‘’De woningmarkt is krap en ook huurders hebben hier in zekere zin last van. Mogelijk zorgt dit ervoor zorgen dat huurders ervoor kiezen om juist te investeren in de huurwoning waarin zij wonen. Gezien de leenbedragen vermoeden wij dat het hier vooral gaat om ‘cosmetische ingrepen’ ten gunste van het woongenot.’’, verklaart Geldshop.

Het gehele onderzoek, inclusief provinciale data, is te vinden op de onderzoekspagina <https://www.geldshop.nl/duidelijk-over-lenen/actueel/leenonderzoek-verbouwingen-2016-vs-2017> van Geldshop.