Nieuwe pont brengt Starteiland Sneek dichterbij

SNEEK: De bereikbaarheid van het Starteiland in het Sneekermeer wordt sterk verbeterd. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân steken 275.000 euro in nieuwe infrastructuur en dragen 50.000 euro bij aan de aanschaf van een nieuwe pont.

“It Starteilân en de Snitsermar binne belangryk foar Súdwest-Fryslân als wettersportgemeente”, zegt wethouder Durk Stoker. “Foaral yn de Sneekweek en by oare sylwedstriden komme der in protte minsken nei it eilân.”

De overzet wordt verzorgd door de stichting Skarsweagen, de beheerder van het Starteiland. De stichting vaart al jaren in twee kleine pontjes tussen vaste wal en eiland heen en weer over het drukke PrinsesMargrietkanaal.

Voorzitter Karst Doevendans van de stichting riep de gemeente tijdens de opening van de Sneekweek, drie maanden geleden, op haar verantwoordelijkheid te nemen. “We zijn blij dat onze oproep is opgepakt”, zegt Doevendans. Dankzij de bijdrage van de gemeente en de realisatie van de benodigde nieuwe infrastructuur kan de stichting overgaan tot aanschaf van een nieuwe pont.

Het nieuwe vaartuig, dat elektrisch wordt aangedreven, kan per keer 120 personen overzetten. “Ook wordt het mogelijk auto’s, campers en hulpdiensten te vervoeren. Wij willen namelijk op het eiland tien camperplaatsen realiseren, bedoeld voor bezoekers die meedoen aan de zeilwedstrijden.”

Door de nieuwe pont (‘roll-on-roll-off’: aan beide zijden op- en afrijden) moet er op het vaste land een nieuw insteekhaventje komen. Op het eiland wordt de beschoeiing van het insteekhaventje vervangen door staal. Verder wordt het huidige schelpenpad verbreed.

Het grootste deel van de investering in beide insteekhaventjes krijgt de gemeente terug door Skarsweagen een hogere huur in rekening te brengen. Het streven is de nieuwe pont in juni 2018 in de vaart te nemen.