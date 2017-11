Schenking als nasleep Rotary-kunstweekend

HEERENVEEN: De kunstveiling en –beurs die de Rotaryclub Heerenveen eind oktober jongstleden in hotel Tjaarda organiseerde, heeft nog een plezierige nasleep. Een van de deelnemende kunstenaars, Hans de Graaf uit Heerenveen, voelde zich zo aangesproken door het goede doel van de Rotary-actie dat hij 20 schilderijen heeft geschonken aan de kinderafdeling van het ziekenhuis in het Kroatische Split. Het kunstweekend van de Rotary stond in het teken van medische apparatuur voor de afdeling intensive care van hetzelfde hospitaal, vandaar.

Hans had de 20 werken achter in de kast staan; ze waren al jaren geleden geschilderd als onderdeel van een serie van 150 schilderijen die hij toen heeft vervaardigd. Omdat hij tijdens de veiling en de beurs contact had met vertegenwoordigers van het ziekenhuis in Split, kwam hij op het idee om de werken te schenken, en dan specifiek aan de kinderafdeling.

De Rotary zal zorgen voor het transport van de werken naar Split. Van Heerenveen zullen de schilderijen naar de Kroatische ambassade in Den Haag worden gebracht. Van daaruit zal het transport verder worden verzorgd, opdat de schenking in goede orde zal aankomen in Split.