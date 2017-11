Wethouder Zoetendal krijgt petitie aangeboden door medewerkers Caparis

HEERENVEEN: Gewapend met vlaggen en spandoeken stonden medewerkers van Caparis woensdagmiddag voor het gemeentehuis in Heerenveen. Deze woensdag gingen de medewerkers van Caparis en de vakbond FNV in twee bussen langs de acht gemeenten, voor het aanbieden van petities.

De medewerkers voeren actie voor het behoud van de sociale werkvoorziening Caparis in de huidige vorm. Binnenkort wordt hier een besluit over genomen. In de raadszaal van het Heerenveense gemeentehuis nam wethouder Jelle Zoetendal een “petitie” in ontvangst met ruim 350 handtekeningen.