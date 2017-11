Heerenveners aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen

HEERENVEEN: Dinsdag 14 november zijn twee mannen uit Heerenveen van 28 en 35 jaar oud aangehouden op verdenking van de handel in verdovende middelen.

Bij de politie waren meerdere meldingen binnen gekomen dat er mogelijk in drugs zou worden gehandeld in Heerenveen door een 35-jarige Heerenveener. Hierop is er een onderzoek tegen hem gestart.

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er meerdere malen drugs werd afgeleverd bij afnemers. Dinsdag werden er meerdere overdrachten gezien door de agenten. Deze afnemers werden kort na de koop aangehouden en de net gekochte drugs werd in beslag genomen. Na een verhoor werden zij weer heen gezonden.

Nadat de 35-jarige verdachte met een auto naar Leeuwarden reed is hij door het arrestatieteam aangehouden. Er was gekozen voor het arrestatieteam omdat de verdachte mogelijk in het bezit zou zijn van een vuurwapen. Bij hem in de auto zat de 28-jarige verdachte. Ook hij werd aangehouden en werd na verhoor weer heengezonden. De 35-jarige verdachte zit nog vast voor het onderzoek.

In beslagname

Na de aanhouding van de verdachte hebben zij in de woning van de 35-jarige verdachte een hoeveelheid vermoedelijk harddrugs en een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.

Wat kun je zelf doen bij (drugs) overlast

Mocht je overlast hebben in de buurt meldt dit dan bij ons. Wij vinden het daarom belangrijk dat informatie over oa drugshandel aan ons wordt gemeld zodat wij de dealers kunnen aanpakken. Dat melden kan via 0900 – 8844. Wilt u uw informatie liever anoniem doorgeven, dan kan dat via 0800 – 7000. Of stuur ons een privebericht.