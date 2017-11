HEERENVEEN: Zondag, 19 november, om 11.00 uur is er een rondleiding in de Ecokathedraal in Mildam. Deze rondleiding wordt georganiseerd door het IVN Heerenveen en omstreken en de Stichting TIJD.

We gaan kijken wat er tussen de gestapelde bouwwerken groeit en bloeit, en welke dieren er zoal te vinden zijn. Daarnaast zal verteld worden over de achtergrond van de Ecokathedraal. Alle deelnemers krijgen een informatieve brochure. Toegang is gratis!