Drukbezochte doemiddag Kei College

HEERENVEEN – Donderdag 16 november organiseerde het Kei College een doemiddag voor leerlingen uit groep 8. De belangstelling was overweldigend. Bijna 350 leerlingen kwamen op locatie Kingweg kijken en vooral doen.

Alle leerlingen volgden ’s middags twee lesjes waar ze echt de handen uit de mouwen moesten steken. Zo maakten ze bij het profiel Bouw, Wonen & Interieur (BWI) een vogelhuisje, bij Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) werd er gekokkereld en bij het profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE) werden waxinelichtjehouders gelast. De achtstegroepers deden met alles enthousiast mee! Ook was er een rondleiding door de school.

Eerste keer

Het was de eerste doemiddag van het Kei College. Het Kei College is de school waar het Bornego College en OSG Sevenwolden samenwerken aan het beste onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen. Met de doemiddag wilde de school groep-8 de kans geven om binnen te kijken en zelf te ervaren wat voor school het Kei College is.

Voorlichting ouders

Komende maandag, 20 november, zijn de ouders van groep 8 welkom op locatie Kingweg om kennis te maken met het Kei College. Vanaf 19.30 uur is er dan een voorlichting en ook hier maakt een rondleiding door de school deel uit van het programma.