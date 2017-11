Gemeente Heerenveen neemt voortouw in ondersteuning van kinderen in echtscheiding

Als eerste Friese gemeente geeft Heerenveen vanmorgen de aanzet voor een lokale ketenaanpak voor scheidingsproblemen bij kinderen. Dit gebeurt tijdens de conferentie ‘Ketenaanpak kind in scheiding’. Wethouder Jeugd, Hans Broekhuizen: “In Heerenveen zien we de afgelopen jaren een toenemend aantal kinderen met gedragsproblemen waarbij een scheiding meespeelt. Om in de volle breedte meer grip te krijgen op met name de gevolgen bij kinderen, hebben we deze conferentie georganiseerd voor professionals die met kinderen te maken hebben. Zodat elk kind in een scheiding de ondersteuning krijgt dat het nodig heeft.”

De aanleiding voor de conferentie ‘Ketenaanpak kind in scheiding’ ligt bij het stijgend aantal kinderen met gedragsproblemen die te herleiden zijn naar een scheiding. In 2013 ging het in de gemeente Heerenveen om 107 kinderen, in 2015 om 137 kinderen. Maar ook kinderen die geen of minder last lijken te hebben van de scheiding van hun ouders, krijgen een plek in de aanpak omdat ook die groep aandacht nodig heeft. De conferentie heeft als doel om alle betrokkenen – leerkrachten, advocaten, peuteropvang leidsters en jeugdhulpverleners – te inspireren, te laten nadenken en in actie te laten komen om er gezamenlijk voor te zorgen dat er een oplossing komt voor problemen bij kinderen door een scheiding.

Huidige situatie en toekomstvisie

Voorafgaand aan de conferentie gingen de bestuurders van de betrokken organisaties, de professionele partners in de jeugdhulpverleningsketen, met elkaar om tafel. Ze hebben de huidige situatie rondom scheidingsproblematiek bij kinderen in Heerenveen vastgesteld en de krachten en positie van de partners in de keten bepaald. Verder formuleerden ze een toekomstvisie voor een ketenaanpak. De bestuurders sloten af met het uitspreken van de intentie om samen, als partners, de problemen bij kinderen in een scheiding aan te pakken.

Betrokken organisaties

De volgende organisaties hebben uitgesproken zich in te zetten voor de aanpak van problemen bij kinderen in een scheidingssituatie: Villa Pinedo, NHL, CBO Meilân, Stichting Scholennetwerk De Basis, OSG Sevenwolden, Sint Jozefschool, Kinderwoud Kinderopvang, Kindercentrum de Torteltuin, GGD, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, YVON Mediation, Verdonk Advocaten, gemeente Heerenveen en Centrum voor Jeugd en Gezin.