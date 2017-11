Weststellingwerf investeert € 2,7 miljoen in bermen

Gemeente Weststellingwerf gaat dit najaar zo’n 30 kilometer berm verharden. De

gemeente investeert de komende vier jaar € 2,7 miljoen in de aanleg van graskeien om

de wegen in het buitengebied veiliger te maken.

De aanleg van de eerste 30 kilometer start maandag in Zandhuizen. Het werk wordt

uitgevoerd door De Samenwerking b.v..

Het verharden van bermen in het buitengebied is een nadrukkelijke wens vanuit de dorpen.

Wethouder Jack Jongebloed: “We zijn blij dat de eerste schep de grond in kan. Ook nu het ’s avonds weer vroeg donker wordt, is elke stap voor extra verkeersveiligheid er één. En het verharden van bermen is zo’n belangrijke stap.”

Eerste fase

Deze eerste fase van 30 kilometer graskeien is de voorbode van meer bermverharding door

de hele gemeente. Weststellingwerf verwacht de komende jaren in totaal zo’n 156 kilometer aan graskeien aan te brengen. Jaarlijks wordt gepeild welke bermen verhard kunnen worden. Daarbij speelt ook de aanleg van een glasvezelnetwerk voor sneller internet een rol.

De aanleg van dat netwerk wordt de komende jaren verwacht. “We wachten die planning af, zodat we de werkzaamheden kunnen combineren. Het werk met werk maken scheelt tijd en geld”, legt Jongebloed uit. Op de tracés waar dit najaar al graskeien worden aangebracht, bieden de bermen voldoende ruimte om later zonder veel moeite glasvezel te leggen.

Direct onderhoud

De bermen waar uit het oogpunt van verkeersveiligheid direct onderhoud nodig is, worden

aangepakt met reguliere maatregelen.

Eerste tracés

De volgende tracés worden als eerste voorzien van bermverharding. Gedurende de

werkzaamheden is de weg gewoon toegankelijk, wellicht ontstaat er licht oponthoud.

 Scheeneweg (Wolvega) – beide bermen – 970m

 Idzardaweg (Ter Idzard) – beide bermen – 4404m

 Zandhuizerweg (Zandhuizen) – één berm – 1709m

 Boekelterweg (Boijl) – één berm – 2350m

 Oosterseveldweg (Noordwolde) – beide bermen – 393m

 Bekhofweg (Zandhuizen) – beide bermen – 3804m

 Stadburen (Nijeholtwolde) – beide bermen – 3722m

 IJkenweg (Zandhuizen) – één berm – 2440m

 Heirweg (Nijeholtwolde) – beide bermen – 1552m

 Schipslootweg (Nijelamer) – beide bermen – 1960m

 Kerkeweg (Langelille) – beide bermen – 3400m

 Hoofdweg (Wolvega – Oldeholtpade) – beide bermen – 2620m