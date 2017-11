JCI Heerenveen schenkt 300 chocoladeletters aan Speelgoedbank

HEERENVEEN: Zaterdagmorgen kwam JCI uit Heerenveen de Speelgoedbank 300 chocoladeletters brengen. De kinderen ontvangen dit jaar een choco letter als extra cadeau. JCI heeft de Speelgoedbank als 1 een van de 3 goede doelen voor dit jaar uitgekozen.

JCI Heerenveen is een vereniging van jonge actieve mensen tot 40 jaar die wonen of werken in de omgeving van Heerenveen. Persoonlijke ontwikkeling van haar leden is het voornaamste doel van de vereniging. Met als motto “Learning by doing” zetten de leden zich in voor allerlei positieve projecten met een uitgesproken maatschappelijk karakter.

Afgelopen jaar heeft de Speelgoedbank Heerenveen bijna 300 kinderen van 150 gezinnen blij kunnen maken met sinterklaascadeautjes.

Speelgoedbank: Vanaf 2017 is er elke laatste zaterdag van de maand een uitgifte van speelgoed behalve in de zomervakantie. Kinderen die staan ingeschreven bij onder andere St. Leergeld en bij de Voedselbank (0-12 jaar) komen ook in aanmerking voor de Speelgoedbank. Voor meer info@speelgoedbankheerenveen.nl of kom langs de

laatste zaterdag van de maand tussen 10.30 – 13.00 uur.

Speelgoed doneren?

De Speelgoedbank is elke laatste zaterdag van de maand geopend van 10.30 – 13.00 uur voor de inbreng van schoon, compleet en heel speelgoed, spellen en boeken. Vanuit hygiënische oogpunt geen knuffels.

Donaties

De Stichting Speelgoedbank Heerenveen bedankt iedereen die belangeloos speelgoed heeft

ingebracht dit jaar.

