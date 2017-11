Kun je zingen? Zing mee in het kerstkoor op kerstavond in Sportstad Heerenveen

HEERENVEEN:Voor de twaalfde keer alweer viert Heerenveen kerstfeest in Sportstad. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en het belooft weer een sfeervolle, mooie avond te worden.

Ook nu zullen twee gelegenheidskoren meewerken: een kinderkoor en een Groot Heerenveens Kerstkoor van meer dan honderd zangers en zangeressen.

Vindt u zingen leuk, meld u dan aan voor het Groot Heerenveens Kerstkoor! Het koor staat ook dit jaar weer onder leiding van John Verrijk en zal zijn de kerstviering enkele liederen zingen. Sopraan, alt, tenor of bas. Alle stemmen zijn welkom. Meld je aan via kerstkoor@perspectief.frl. Het koor repeteert vier maal in Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1 in Heerenveen. De eerste repetitie is woensdagavond 6 december van 19.30 tot 21.30 uur. Andere data: woensdagavond 13 december 19.30, woensdagavond 20 december 19.30, zondagmiddag 17 december 14.00.

Kinderen op de basisschool kunnen allemaal meedoen in het kinderkoor dat aan de kerstviering meedoet. De dirigent is Yme van der Valk, de muziekmeester de scholen van CBO Meilan. Zing je graag? Geef je dan op via kinderkerstkoor@perspectief.frl . Het kinderkoor repeteert van 16:00 uur tot 18:00 uur in Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1 op woensdagmiddag 6 december, woensdagmiddag 13 december, woensdagmiddag 20 december en zondagmiddag 17 december.

