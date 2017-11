3 keer goud voor Leirissa Gym

DALFSEN – Afgelopen zaterdag werd het Vechtdal Toernooi in Dalfsen georganiseerd. Het karateteam van Leirissa Gym deed met zes leden aan dit internationale toernooi mee. In de ochtend stonden de kata’s (demonstratievorm) op het programma. De karatezusjes Roos en Joyce de Wilde de Ligny uit Joure hebben daarbij maar liefst drie gouden medailles in de wacht gesleept.

Roos deed mee aan de onderdelen kata (meiden 11 t/m 15 vanaf de blauwe band en hoger) en wapenkata (meiden 11 t/m 15 jaar). Als eerste was de kata aan de beurt. Iedereen moest de kata twee keer laten zien en daarbij maakte Roos de beste indruk. Ze liet zelfs de kampioene van België achter zich. Daarna was de wapenkata aan de beurt. Met de monsterscore van 3 keer een 8,0 was ze de onbetwiste nummer 1.

Joyce kwam ook uit in een internationale poule van meiden tussen de 11 en 15 jaar tot en met de groene band. Zij wist de Nederlandse en Duitse concurrentie ver achter zich te laten door beide keren veruit de hoogste score te noteren.

Atsje en Denny Wind, Jelle Sipma en Ron Huizinga, allen uit Heerenveen, lieten een goede indruk achter bij de jury, maar vielen helaas net buiten de prijzen.

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.