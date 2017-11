5 podiumplaatsen voor WIK-FTC Heerenveen tijdens eerste plaatsingswedstrijd NK

HEERENVEEN: De eerste plaatsing wedstrijd voor de landelijke wedstrijden vond vandaag plaats in Assen! Heel vroeg in het seizoen is het nog wat lastig om de oefeningen stabiel te krijgen maar de meiden wisten het er goed vanaf te brengen.

De ochtend is gestart met de senioren, 6 wel te verstaan! Aan de vering van de gymnova brug zijn we inmiddels gewend en dus hebben de dames stabiele oefeningen gedraaid. Hier en daar was er een val op balk en is niet alles geteld, dat nemen we mee voor de training. Op vloer zijn door Adana en Marle mentale stappen gemaakt. Met hier en daar een basis serie omdat deze vloer een stuk harder was dan onze eigen vloer, konden we hier met een glimlach de jury af groeten, op naar het laatste toestel! Op sprong kon nog niet iedereen voluit springen, met degelijke sprongen en een nette uitblinker van Milou konden we de wedstrijd afsluiten. Evelijn kreeg uiteindelijk de zilveren plak omgehangen!

In de andere baan ging Lauren Wouda haar aller eerste instap N2 wedstrijd turnen. Ze heeft er ongelooflijk hard voor gewerkt en dit was ook terug te zien op alle toestellen. Op sprong maakte ze helaas nog een foutje met de overslag, maar de streksalto was prachtig. Op de brug had de trainster een klein foutje gemaakt in de oefening, mar gelukkig paste Lauren zich goed aan en wist alsnog een keurige oefening te turnen met een gehaalde kip. Bij de balk moest ze helaas 1 val incasseren, maar de rest daarentegen was heel strak en stabiel geturnd. En op de vloer straalde ze de sterren van de hemel en liet zien dat ze de choreografie goed onder de knie had inmiddels. Al met al had Lauren een goede wedstrijd gedraaid en dit werd dan ook beloond met een 3e plek!

In wedstrijd 2 was het de beurt aan de junioren 2e divisie. De junioren hadden een goede en leerzame wedstrijd. Nog wel een aantal foutjes waar aan gewerkt gaat worden tijdens de trainingen. We begonnen op balk waar door de spanning een paar foutjes werden gemaakt maar over het algemeen mooi turnen werd laten zien. Vloer is een sterk onderdeel van de junioren. Ondanks wat aanpassingen door de harde vloer waren we erg tevreden over dit onderdeel. Op sprong hebben we 4 degelijke sprongen laten zien en ligt de uitdaging in het verhogen van de moeilijkheid. Goed geëindigd op brug met als toppunt de oefening van Iris, die de hoogste ranking noteerde op dit toestel. Anna-lynn had een mooie en stabiele wedstrijd geturnd en dat is beloond met een mooie 3e plaats!

Tevens in wedstrijd 2 mochten Tessa en Mila bij de pupillen 2 N2 hun beste beentje voor proberen te zetten. Beide dames zijn geblesseerd helaas, maar met her en daar wat aanpassingen hebben ze zich goed gehouden. De balk was deze wedstrijd nog niet helemaal hun vriend, met een aantal vallen moet er dus nog hard gewerkt worden aan de stabiliteit en zekerheid. Op vloer wisten ze allebei prachtige oefeningen te laten zien, alleen Tessa moest een val incasseren. Sprong ging super bij beide, Tessa turnde alleen geen overslag vanwege de blessure. De wedstrijd werd afgesloten met brug en daar turnde Tessa een stabiele oefening en Mila wist haar reuzen streksalto te halen, wel nog met hulp bij de afsprong vanwege de veiligheid. Uiteindelijk wist Mila een beetje onverwachts de gouden plak binnen te slepen en mocht ze het hoogste podium betreden!

In de laatste wedstrijd turnde Mirjam Rijpma in de 1e divisie senior. De drie meiden in deze categorie zijn aan elkaar gewaagd en bevriend. Dat maakt de wedstrijd erg leuk! Mirjam kon ivm een blessure nog geen volledig programma turnen, ondanks dat heeft ze stabiele plus oefeningen gedraaid en een mooie nieuwe choreografie op balk en vloer laten zien. Ze behaalde hier de 2e plaats!

