Dierenpension Heerenveen gaat sluiten

LUINJEBERD: Na 12½ jaar met heel veel plezier voor uw dier(en) te hebben gezorgd, gaat Dierenpension Heerenveen sluiten.

Zoals u wellicht wist, stond onze woning en dus ook het pension te koop. Afgelopen week hebben wij overeenstemming bereikt, waarbij de kopers ons hebben laten weten het pension niet te willen voortzetten.

Op 15 januari 2018 sluit Dierenpension Heerenveen haar deuren. Tot die datum kunt u uw dier(en) bij ons brengen als u opvang nodig heeft.

Gelukkig zijn in de omgeving meer pensions. Wij adviseren om een of meerdere pensions te bellen en een kennismakingsbezoek te brengen. Ieder pension is anders. Het is fijn om een pension te hebben dat past bij uw persoonlijke voorkeuren maar natuurlijk ook bij uw dier(en).

Hieronder een kort overzicht van pensions in de buurt:

Dierenpension Vasco, Wergea – www.dierenpensionvasco.nl – 058-2895458

Dierenpension De Wolvehoeve, Rotsterhaule – www.wolvehoeve.nl – 0513-551096

Dierenpension Matu, Gorredijk – www.dierenpensionmatu.nl – 0513-460121

Dierenpension Immermoed, Harich – www.immermoed.net – 0514-681073,

Dierenpension Drachten, Drachtstercompagnie – www.dierenpensiondrachten.nl – 0512-301787

Zondag 14 januari 2018 is de laatste dag dat we open zijn voor pensionopvang.

Misschien zien we u voor die tijd nog, als u nog een pensionverblijf gepland heeft. Maar mochten we u niet meer zien, dan willen wij u bedanken dat u uw huisdier(en) aan ons heeft toevertrouwd. We hebben met veel liefde voor uw dier(en) gezorgd maar ook erg genoten van hun aanwezigheid.

Vind u het leuk om persoonlijk gedag te zeggen? Op zaterdag 6 janauri en zaterdag 13 januari zijn wij zelf aanwezig tussen 10.00 en 12.00 uur.

