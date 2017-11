Dubbele winst UNIS Flyers geeft gevoel van vorig seizoen

HEERENVEEN: Voor het eerst in lange tijd behaalde UNIS Flyers dit weekeinde weer een dubbele zege. Zaterdag werd na drie blamerende thuisnederlagen gewonnen. Liège werd met 8-3 de bus in gestuurd. Een dag later werd in Tilburg Trappers Toekomstteam met dezelfde cijfers verslagen.

Er moest wat gebeuren bij UNIS Flyers, dat was twee weken geleden na de derde thuisnederlaag op rij in de BeNe-League meer dan duidelijk. Trainer Mike Nason greep naar een probaat middel. ,,We hebben het team een paar dagen extra vrij gegeven. Meteen vanaf de eerste training deze week zag je dat er weer frisheid bij de jongens was. Nieuw elan’’, aldus Nason.

Hij roemde de sfeer in het team, die ook steeds goed gebleven was na elke nederlaag die geleden was de afgelopen weken. ,,Ik denk omdat iedereen wel weet dat we elk seizoen in de tweede maand dat we bezig zijn een moeilijke periode hebben. Dat was de vorige twee seizoenen ook zo. Alleen hadden we toen een makkelijker speelschema.’’

Nason heeft zich dan ook nog geen moment zorgen gemaakt. ,,Als het scoren weer gaat lopen, dan pakken we gewoon onze overwinninkjes weer.’’ Dat het scorend vermogen uitgerekend dit weekeinde weer op gang kwam, was een opluchting voor Nason, dat wilde hij wel toegeven.

Zaterdag was Bulldogs Liège de perfecte tegenstander voor UNIS Flyers. De Belgische, door ex-Flyer Paul Vincent gecoachte ploeg, kon aanvallend leuke dingen doen. Dat bleek toen ze in een mum van tijd de vroeg verkregen 2-0 voorsprong teniet deden.

Verdedigend schortte er een en ander bij Bulldogs. Daar profiteerde de Heerenveense ploeg in het tweede deel van de wedstrijd van. Toen werd de 4-3 voorsprong gestaag uitgebouwd naar de 8-3 eindstand. Met een klaterend applaus van een opvallend goed gevuld Thialf als dank. Al was ook de opluchting in dat handgeklap hoorbaar.

Die opluchting was er ook bij spelers en staf. Drie keer op rij in de eigen Thialfhal verliezen bracht het schaamrood immers op de kaken. Maar onder leiding van onder meer geroutineerde mannen als captain Tony Demelinne, Marco Postma, de immer hard werkende Brent Janssen werd een vierde blamage op prima wijze voorkomen.

De zege gaf UNIS Flyers zoveel vertrouwen dat een dag later ook in Tilburg gewonnen werd. Wederom met 8-3 en ook nu werd het verschil in de laatste dertig speelminuten gemaakt.

Mike Nason wist waarom. ,,We zijn gewend om in Stappegoor te spelen voor veel publiek. Dat motiveert, is voor een speler heerlijk. Nu zitten er in die betonbak nog geen honderd man, waarvan er ook nog twintig uit Heerenveen komen ook. Een troosteloze ambiance om in te spelen en demotiverend.’’

Met een sterke derde periode, waarin met 4-0 werd gewonnen, werd een heerlijk en positief speelweekeinde afgesloten. ,,Ik denk dat we de ergste dip nu gehad hebben’’, verwachte Nason. ,,We moeten echt nog wel dingen in ons spel verbeteren, maar dit voelde weer zoals vorig seizoen. Ik denk dat de jongens dat gevoel wel vast willen houden.’’

Dat moet dan vrijdag in Nijmegen gebeuren. Daar speelt UNIS Flyers de volgende wedstrijd in de BeNe-league. Tegenstander is AHOUD Devils, dat op dit moment derde staat op de ranglijst met één punt achterstand op UNIS Flyers.