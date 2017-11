Intocht Sinterklaas Noordwolde Onder Moeders Paraplu

Noordwolde- Zaterdagmiddag 18 november rond 14.00 uur kwam ook Sinterklaas aan in het centrum van Noordwolde, waar de burgemeester van Noordwolde en de nieuwe burgemeester van Weststellingwerf André van de Nadort de Sinterklaas met zwarte pieten welkom te heten.

Dit was voor Burgemeester André van de Nadort zijn eerst keer als burgemeester van Weststellingwerf dat hij de Sinterklaas mocht verwelkomen in Noordwolde, het weer zat deze keer niet mee in de regen en harde wind kwam de Sinterklaas aan die altijd in Spanje gewend is aan lekkere temperaturen.

Door het slechte weer werd de ontvangst in het centrum kort gehouden, en gingen de bezoekers onder moeders paraplu in optocht achter de Woudklank en Sinterklaas aan richting sporthal de Duker waarin het Sinterklaasfeest werd voorgezet.

De sporthal die vol zat met kinderen was een groot paniek, de paniekpiet met zijn toverstaf die het grote boek van Sinterklaas terug moest toveren wilde maar niet lukken, uiteindelijk toverde hij een toverfee, die het wel lukte het grote boek van de Sinterklaas terug toverde.

En kon Sinterklaas zien welke kinderen in aanmerking kwamen voor een cadeautje, de eerste naam die Sinterklaas tegenkwam was de naam van de kersverse Burgemeester van de gemeente Weststellingwerf André van de Nadort die door Sinterklaas een cadeautje werd aangeboden.

Foto Henk Diever