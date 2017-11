Wedstrijdverslag Sios

Wolvega : ‘Het had niet gehoeven, we hebben het in de eerste helft laten liggen zei Mike Hegie. Mike staat in afwachting van een nieuwe hoofdtrainer tijdelijk voor de selectie van SIOS’, na vertrek van Renee Zuil begin deze week.

Op het veld had SIOS uit verloren van Rodenburg uit Leek dus het zou een zware klus worden om punten te scoren. In de eerste helft kwam SIOS dan ook niet tot scoren. Rodenburg nam gelijk de leiding en stond deze ook niet meer af. Met een ruststand van 16-4 leek de kans om te winnen redelijk verkeken.

Maar in de tweede helft was het SIOS die het heft in handen nam. Via topscoorder Jesse Tuttel werd het uiteindelijk 28-17. Jesse stopt tijdelijk om te herstellen van een blessure. Zijn doel is om bij start van de veldcompetitie weer topfit te zijn.

Ook het tweede van SIOS kon niet winnen van Rodenburg. Zij verloren met 19-11

Foto PEEM Media

