Frisse kandidatenlijst CDA Weststellingwerf

CDA Weststellingwerf heeft haar kieslijst voor de komende raadsverkiezingen vastgesteld. Frans Kloosterman (1964) uit Boijl, op dit moment wethouder in de gemeente, is tijdens de ledenvergadering als lijsttrekker gekozen.

De kandidatenlijst is verder een mix van jonge ambitieuze nieuwelingen, betrokken Stellingwervers en een aantal bekende gezichten. Hans Visser (1956) uit Oldeholtpade staat op plek twee. De afgelopen jaren was hij secretaris voor de afdeling en Statenlid voor de partij. Marcel Bos (1975) uit Wolvega vertegenwoordigde de afgelopen vier jaar al de raadsfractie van het CDA en wil dat met een derde plek op de kieslijst de komende jaren weer doen.

Vera van der Zee (1986) uit Wolvega heeft de afgelopen raadsperiode ervaring op gedaan in de steunfractie van het CDA en is actief in de campagnecommissie. Zij hoopt na de verkiezingen, met een vierde plek op de kandidatenlijst, in de raad te komen. Nummer vijf Afke Kester (1960) uit Noordwolde heeft als raadslid al ruime ervaring en inmiddels haar sporen in de gemeenteraad van Weststellingwerf verdiend. Lukas van der Hoef (1990) uit Wolvega is een ambitieuze nieuweling en hoopt met een zesde plaats een plek in de raad te veroveren. In totaal staan er nog veertien andere namen op de kandidatenlijst, die op www.cda.nl/fryslan/weststellingwerf.nl te downloaden is.

Het motto van het verkiezingsprogramma van CDA Weststellingwerf is ‘Samen voor elkaar’. ,,Bepalend is dat we sturen op eigen verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. De gemeente treedt niet als regisseur, maar als facilitator op”, legt Kloosterman uit, ,,Met een mooie mix tussen ervaren volksvertegenwoordigers en ambitieuze jonge talenten willen we ons voor de gemeenschap inzetten.”

