“Een avontuur dat we niet alleen voor ons zelf gaan doen.”

Wolvega – In juni laten Janet en André Nuyten hun comfortabele huis in Wolvega achter en kruipen dagenlang achter het stuur van hun “1963”. Zo heet sinds kort hun Landrover waarmee ze een tocht gaan maken van duizenden kilometers richting het poolgebied. “Geen snelwegen, maar we rijden over de binnenwegen”, legt André uit. “En we kiezen ervoor om zonder al te veel luxe te rijden. We hebben onze Landrover uit 1963 en we slapen in een tent of in de auto. Koken doen we onderweg.” De Baltic Sea Circle Rally wordt in juni 2018 gehouden. Er doen teams mee uit heel Nederland . De teams rijden in twee weken 8.500 kilometer dwars door 11 landen. Ze komen onder andere door Duitsland, Polen, Rusland, Letland, Finland en Noorwegen. “Het wordt een hele uitdaging om alle moderne gemakken achter je te laten. Geen GPS, maar gewoon met een kaart op schoot”, vertelt Janet. “En de auto moet minimaal 20 jaar oud zijn en mag niet meer dan 2.500 euro hebben gekost. Dat is in ons geval geen probleem, want die van ons is volgend jaar 55 jaar oud. Maar hij moet nog wel in topconditie worden gemaakt.

GOED DOEL

De voorbereidingen zijn in volle gang. En niet alleen technisch, want er moet nog meer geregeld worden. “De race is zo opgezet dat elk team een Goed Doel ondersteunt”, legt Janet uit. “Door geld in te zamelen voor en tijdens de race kunnen we een Goed Doel helpen. En het leuke is dat bij ons nog open staat welk Goed Doel dat gaat worden. We roepen mensen of organisaties in en rond Wolvega op die een steuntje in rug verdienen om zich te melden. Dat kan via onze Facebookpagina “1963” of je vindt ons team op BalticRally.nl. Begin volgend jaar gaan we bekend maken voor welk Goed Doel we gaan rijden.”

SPONSOREN

Maar daar is het nog niet mee klaar. Om de tocht te financieren en het Goede Doel te ondersteunen kunnen Janet en André ook sponsoren gebruiken. Janet legt uit: “We gaan natuurlijk de publiciteit zoeken. We hebben een Facebookpagina waar al honderden mensen ons volgen. Bedrijven en organisaties kunnen ons helpen. We willen het echt tot een succes maken. Voor ons, maar ook voor al onze volgers en het Goede Doel. Bedrijven, organisaties of mensen die willen helpen kunnen zich bij ons melden. Alle beetjes helpen!”

TIJDENS DE TOCHT

Het wordt geen makkelijke tocht en Janet en André kiezen niet voor de makkelijke weg. Maar daar zit ook de uitdaging voor het stel. “We stellen ons zelf op de proef, maar ook de auto en de rest van de uitrusting. Het gaat er niet om wie het snelste is, maar om inzet en creativiteit. We moeten ook een aantal opdrachten doen. De prachtige tocht door onbekende streken gaat veel goed maken”, zegt André lachend. “En we gaan er natuurlijk volop verslag van doen op Facebook”, vult Janet aan. We maken heel veel foto’s en maken veel berichten over de tocht en wat we allemaal meemaken. We hopen met onze mooie Landrover gezien te worden. Maar bovenal moet het een mooie tocht worden voor ons, de sponsoren en natuurlijk het Goede Doel!” De teams vertrekken op 7 juni 2018 vanuit Amsterdam en komen weer terug in onze hoofdstad op 24 juni.

Meer informatie over de tocht en de voorbereidingen:

Neem contact op Janet en Andre via: 1963balticseacircle@gmail.com

Foto : PEEM Fotografie / Gerrit Jan Prakken

