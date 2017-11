Oude pand Bornego College Wolvega wordt gesloopt

WOLVEGA: Omdat er nog maar weinig asielzoekers naar Nederland komen, is de opvang in het oude Bornego College niet meer nodig. Half november is het laatste gezin verhuisd. Het pand staat nu leeg en heeft helaas een slechte technische staat. Het college van B&W heeft daarom besloten om het oude Bornego College te slopen.

Waarom sloop? Het oude Bornego College aan Sportlaan 25 in Wolvega is van de gemeente. De gemeente vindt duurzaamheid belangrijk. Daarom is onderzocht waarvoor het nu lege gebouw kan worden gebruikt. De technische staat is helaas slecht, waardoor het gebouw niet geschikt is om lang in te wonen. Daarom wordt het oude Bornego College gesloopt. Omdat het gebouw twee jaar geleden is aangepast voor de tijdelijke opvang, zijn sommige voorzieningen nog bijna nieuw. In het kader van duurzaamheid worden deze voorzieningen uit bijvoorbeeld de keuken en wasruimte voor de sloop verwijderd en verkocht.

Wanneer start de sloop? Verwacht wordt dat de sloopwerkzaamheden begin 2018 starten. Eerst moeten nog een paar onderzoeken worden uitgevoerd. Een leeg gebouw gaat hard achteruit en kan een hangplek worden voor de jeugd. Ook loopt een leeg gebouw het risico om het thuis te worden van beschermde diersoorten.

Wat komt er op de grond? De gemeente heeft de woningstichting gevraagd om te bekijken of op de grond sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. Om hierbij ook de wensen en ideeën van buurtbewoners mee te nemen, organiseert de gemeente met de woningstichting begin 2018 een bijeenkomst met de buurt. Tot bekend is wat er precies gaat komen, blijft de grond leeg en eigendom van de gemeente.

En de opvang van vluchtelingen dan? Als gevolg van afspraken met andere landen komen er nog maar weinig asielzoekers naar Nederland. In het voorjaar heeft de gemeente besloten om de opvang in het oude Bornego College eind 2017 te stoppen. De afgelopen twee jaar hebben 24 gezinnen uit vier landen in het gebouw gewoond. Dit waren 33 volwassenen en 35 kinderen. De gezinnen woonden tijdelijk in het gebouw, tot ze een huurwoning konden krijgen. Gemiddeld woonden zij er iets korter dan een jaar.

