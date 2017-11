Themamiddag in Heerenveen: Alles over veiligheid in en om uw woning, veilig bankieren

HEERENVEEN: Alles over veiligheid in en om uw woning, veilig bankieren op internet en preventie.

Politie Heerenveen, Rabobank Heerenveen, Zorggroep Sint Maarten Mariënbosch, Caleidoscoop en de Gemeente Heerenveen organiseren op donderdag 30 november 2017 een middag in Mariënbosch aan de Fok 55 in Heerenveen.

De middag zal in het teken staan van veiligheid in en om uw woning en veilig bankieren. Een tweetal adviseurs van de Rabobank Heerenveen, Theo Oosterhof en Mariska van der Werf, zal u informeren over veiligheid van bankzaken, internetbankieren en internetmisdaad.

Verder zal Jan Graafstra, wijkagent in Heerenveen, voorlichting geven over veiligheid in en om uw woning. Er is tevens een preventietruck aanwezig voor inbraakpreventieadviezen.

De zaal is open vanaf 14.30 uur en de toegang is gratis. Een ieder is van harte welkom en de koffie staat klaar! De eerste 50 bezoekers ontvangen van de gemeente een gratis tijdschakelaar.